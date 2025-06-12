В Иркутской области 12 июня произошел сбой в работе мобильного оператора

12 июня 2025 года в Иркутской области зафиксированы перебои в работе одного из крупных мобильных операторов. Из-за сбоя часть абонентов временно осталась без доступа к мобильному интернету.
— Из-за перегрузки сети временно недоступны некоторые ключевые сервисы, включая интернет-доступ. Наши технические специалисты работают над восстановлением стабильной работы в круглосуточном режиме, — сообщается на официальной странице оператора в социальных сетях.
По данным компании, специалисты рассчитывают устранить неполадки в течение дня. В настоящее время осуществляется поэтапное восстановление нормального функционирования сети.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте прокуратура проведет проверку из-за отсутствия горячей воды в городе.