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В Челябинске запретили купаться в 34 местах

Некоторые пляжи города назвали с условным доступом.

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Источник: АиФ

В Челябинске запрещено купаться в 34 местах в 6 районах города. Об этом рассказал замначальника городского управления ГО и ЧС Дмитрий Плеханов.

«Критерием запрета послужили близость к водозаборным или водосбросным сооружениям, непригодный — заиленный или каменистый берег или дно», — сообщил Плеханов.

Так, среди мест, непригодных для уцпания, оказались: шесть точек на озере Смолино и пруд «Девичьи слёзы»; Карпов пруд, Шершневский каменный и Изумрудный карьеры, карьер «Сопливчик», карьеры в парке Гагарина; озеро Синеглазово, пруд в Новосинеглазово и озеро Исаково; несколько мест вдоль Миасса.

Основными проблемами названы близость гидросооружений и небезопасное дно.