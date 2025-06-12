В Челябинске запретили купаться в 34 местах

В Челябинске запрещено купаться в 34 местах в 6 районах города. Об этом рассказал замначальника городского управления ГО и ЧС Дмитрий Плеханов.
«Критерием запрета послужили близость к водозаборным или водосбросным сооружениям, непригодный — заиленный или каменистый берег или дно», — сообщил Плеханов.
Так, среди мест, непригодных для уцпания, оказались: шесть точек на озере Смолино и пруд «Девичьи слёзы»; Карпов пруд, Шершневский каменный и Изумрудный карьеры, карьер «Сопливчик», карьеры в парке Гагарина; озеро Синеглазово, пруд в Новосинеглазово и озеро Исаково; несколько мест вдоль Миасса.
Основными проблемами названы близость гидросооружений и небезопасное дно.