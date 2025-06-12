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Дугенцова раскритиковала метод Маска шлепать детей для воспитания гениев

Эксперт объяснила, почему нельзя использовать родительский опыт Маска-старшего.

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Источник: Аргументы и факты

Метод воспитания гениев Эррола Маска, отца американского предпринимателя Илона Маска, через физическое насилие раскритиковала в беседе с aif.ru психолог Дарья Дугенцова.

«Как показывает мировая статистика, если на ребенка поднимали руку, то во взрослой жизни он добьется меньше чем те, кого не били в детстве. История Илона Маска, которого шлепали и при этом он стал успешным бизнесменом, совершенно не значит, что бить детей — это хорошо. Если брать все ту же статистику, он является единичным случаем», — объяснила эксперт.

По словам психолога, на становление Маска могли повлиять различные факторы.

«Так, он может пытаться доказать отцу, что он молодец, что есть, за что его можно похвалить», — добавила она.

Отметим, что сам Илон Маск уже много лет не общается с отцом и не скрывает, что у него остались самые плохие воспоминания, связанные с родителем.

Ранее стало известно, что Эррол Маск во время визита в Москву заявил журналистам, что ребенка «необходимо шлепать», чтобы он вырос гением.