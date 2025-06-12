Дугенцова раскритиковала метод Маска шлепать детей для воспитания гениев

«Как показывает мировая статистика, если на ребенка поднимали руку, то во взрослой жизни он добьется меньше чем те, кого не били в детстве. История Илона Маска, которого шлепали и при этом он стал успешным бизнесменом, совершенно не значит, что бить детей — это хорошо. Если брать все ту же статистику, он является единичным случаем», — объяснила эксперт.