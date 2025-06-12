В Красноярском крае ввели режим ЧС после аварии буксира

Инцидент произошел 8 июня. В результате столкновения буксира, предположительно, с подводным препятствием в его корпусе образовалась пробоина, что привело к частичному затоплению. После этого поступила информация о разливе от 10 до 15 тонн дизельного топлива. Озерских подчеркнул, что для местных жителей опасности в подобном нет, однако есть риск негативного воздействия экосистему региона.