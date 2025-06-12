В Красноярском крае ввели режим ЧС после аварии буксира

Последствия разлива нефти в реку Енисей устраняют 126 специалистов, заявил Озерских.
В Красноярском крае после аварии буксира и разлива 30 тонн нефти на участке Казачинских порогов ввели режим ЧС межмуниципального уровня. Глава Казачинского района Юрий Озерских сообщил, что последствия аварии сейчас устраняются, привлечены 126 специалистов и 40 единиц техники.
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«11 июня, в 12:00 на территориях Лесосибирска, Енисейского и Казачинского районов введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня», — написал Озерских в telegram-канале. Он добавил, что подобное нужно для координации работ всех задействованных в устранении нефтяной пленки в реке Енисей служб и ведомств.
За 11 июня сорбентами было обработано 4 800 метров береговой линии и 3 600 квадратных метров водной поверхности. Также, по словам Юрия Озерских, специалисты откачали два кубометра жидкости, содержащей нефтепродукты, и установили 270 метров сорбирующих боновых заграждений.
Сейчас задействованы четыре рубежа боновых ограждений: первый размещен в районе аварии, второй — в 2,5 километрах ниже по течению (состоит из трех линий бонов), третий — в районе деревни Курбатово и четвертый — вблизи села Широкий Лог. Эти меры помогли локализовать распространение нефтяного пятна.
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Как отметил глава Казачинского района, состояние акватории Енисея контролируется, в том числе и с использованием дронов. Кроме того, в ликвидации последствий задействованы экипажи трех теплоходов предприятия «Енисейречтранс» и специалисты из Красноярска, Казачинского, Енисейска и Лесосибирска. Районная администрация обеспечивает рабочую группу всем необходимым: топливом, продуктами питания, жильем и решает другие организационные вопросы.
Информации о массовой гибели птиц и рыбы на фоне аварии не поступало. Отмечается, что оценивать ущерб, принесенный акватории реки, будет Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора. Кроме того, Юрий Озерских поблагодарил местных жителей за терпение, понимание и готовность оказывать любую поддержку.
Инцидент произошел 8 июня. В результате столкновения буксира, предположительно, с подводным препятствием в его корпусе образовалась пробоина, что привело к частичному затоплению. После этого поступила информация о разливе от 10 до 15 тонн дизельного топлива. Озерских подчеркнул, что для местных жителей опасности в подобном нет, однако есть риск негативного воздействия экосистему региона.