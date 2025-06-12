Президент Сербии сделал ряд заявлений на саммите в Одессе: политик хочет дружить со всеми

На эту информацию оперативно откликнулся сербский президент. Он заявил, что на встрече 9 мая в Москве с Путиным, они, в том числе обсудили и информацию о снабжении Украины оружием сербскими оборонными компаниями. Вучич раскрыл, что тема эта в Кремле обсуждалась и в присутствии других людей и наедине с Путиным. По итогам встречи была сформирована рабочая группа, чтобы установить факты продажи вооружений.