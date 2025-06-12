Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не подписал антироссийскую декларацию саммита Украина — Юго-Восточная Европа, прошедшего накануне в Одессе. Об этом политик заявил журналистам агентство Танюг.
«Это четвертый раз, когда я участвую в саммите Юго-Восточной Европы и Украины, и я единственный, кто не поддержал декларацию», — цитирует издание президента республики.
11 июня Александр Вучич прибыл на Украину и принял участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе. На мероприятии, как сообщил сал президент Сербии, он призвал собравшихся к усилению диалога и скорому достижению мира.
Кроме того, на полях мероприятия он встретился с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским, с которым, утверждает Вучич, они обсудили геополитическую ситуацию и вызовы, экономику и сотрудничество.
Сообщалось также, что на одесском саммите президент Сербии высказался о поддержке Украины. Но речь идет не о военной сфере, а о восстановлении городов, чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку.
Вместе с тем, ранее Александр Вучич побывал в Москве на праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне и встретился в президентом России Владимиром Путиным.
Но уже в конце мая в СВР снова заявили, что, несмотря на неоднократные заявления Белград о якобы нейтралитете в отношении России и Украины, сербские компании продолжают снабжать Киев оружием. Сербские оборонные предприятия передали режиму Зеленского сотни тысяч снарядов, системы залпового огня, патроны и гаубицы.
На эту информацию оперативно откликнулся сербский президент. Он заявил, что на встрече 9 мая в Москве с Путиным, они, в том числе обсудили и информацию о снабжении Украины оружием сербскими оборонными компаниями. Вучич раскрыл, что тема эта в Кремле обсуждалась и в присутствии других людей и наедине с Путиным. По итогам встречи была сформирована рабочая группа, чтобы установить факты продажи вооружений.
В российском МИД отметили, что приняли последние заявления Вучича о проверках поставок к сведению, внимательно изучив слова президента Сербии.