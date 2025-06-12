Вишневский: нестабильная погода привела к «грибному» нашествию в Питере

Жители Санкт-Петербурга этим летом массово сообщают о появлении грибов в самых неожиданных местах, в том числе прямо на улицах города. Как пояснил aif.ru миколог, кандидат биологических наук, председатель Русского микологического общества Михаил Вишневский причина этого явления заключается в нестабильных погодных условиях.
«В этом году практически на всей европейской части России, по крайней мере в северной и центральной ее полосах, с конца марта до недавнего времени погода очень сильно скакала. То жарко, то холодно, то дожди, то сухо», — рассказал он.
Такое нестабильное чередование температуры и осадков активизирует грибницы, вызывая раннюю и мощную грибную волну. Вишневский отметил, что подобные всплески происходят довольно редко, примерно раз в 10−15 лет.
«Поэтому сейчас мы имеем очень мощную первую летнюю волну грибов. В лесах — белые в большом количестве, в городах — шампиньоны через асфальт. Такая погода, как в этом году, бывает нечасто. Нам просто повезло», — подытожил эксперт.
Ранее также сообщалось, что в подвале жилого дома под Петербургом местная жительница обнаружила необычный гриб, внешне напоминающий знаменитый кордицепс. Находка вызвала ажиотаж в Сети: гриб действительно поразительно схож с «зомби-грибом» из фантастических сюжетов, который якобы способен захватывать сознание насекомых.