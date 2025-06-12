Минфин США предостерег Конгресс от ужесточения санкций против России

Министр финансов США Скотт Бессент предостерег Конгресс от ужесточения санкций против России, отметив, что американская администрация изучает возможные последствия этого шага, включая непредсказуемые.
Бессент подчеркнул, что использование экономических рычагов для прекращения конфликта на Украине остается приоритетным для США. Он напомнил, что введенные ранее санкции против России продолжают действовать.
Глава Минфина призвал Конгресс предоставить администрации президента больше гибкости для поддержки переговоров по урегулированию конфликта, подчеркнув необходимость учитывать потенциальные непредвиденные последствия ужесточения санкций.
— Я знаю о законопроекте. Я бы призвал Конгресс продолжать предоставлять администрации гибкость для поддержки переговоров. Мы должны помнить о непредвиденных последствиях, — цитирует политика ТАСС.
В мае президент Штатов Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции в отношении России, чтобы не сорвать сделку по урегулированию украинского конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что не хочет «все испортить». Затем в июне Трамп сообщил, что в случае необходимости США готовы ввести санкции в отношении как России, так и Украины. При этом американский лидер сравнил российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского с маленькими детьми, которые дерутся в парке.