Минфин США предостерег Конгресс от ужесточения санкций против России

В мае президент Штатов Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции в отношении России, чтобы не сорвать сделку по урегулированию украинского конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что не хочет «все испортить». Затем в июне Трамп сообщил, что в случае необходимости США готовы ввести санкции в отношении как России, так и Украины. При этом американский лидер сравнил российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского с маленькими детьми, которые дерутся в парке.