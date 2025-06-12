Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США умер актёр из фильма «Лицо со шрамом» Харрис Юлин

Актёр Харрис Юлин скончался в Нью-Йорке в возрасте 87 лет.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Американский актёр Харрис Юлин, сыгравший в фильмах «Лицо со шрамом», «Охотники за привидениями 2» и «Тренировочный день», скончался на 88-м году жизни, сообщил журнал People со ссылкой на официального представителя артиста.

Отмечается, что он посвятил творчеству более полувека.

«Актёр-ветеран театра и кино скончался от остановки сердца в Нью-Йорке… “— сказано в сообщении.

Харрис Юлин родился 5 ноября 1937 года в Лос-Анджелесе (американский штат Калифорния). Его первой ролью в кино стала роль Уайетта Эрпа в фильме «Док» (1971).

Юлин также известен участием в полнометражном фильме «Мистер Бин» (1997), «Час пик 2» (2001) и нескольких телесериалах, включая «Озарк».