Концерт и светомузыкальное шоу фонтанов: как Красноярск отметит День России 12 июня — программа праздника

Основные мероприятия пройдут на Центральной набережной с 17.00 до 21.00, а на проспекте Мира выступит известный рэпер.
Праздничные мероприятия в честь Дня России стартовали в Красноярске 11 июня и продолжатся сегодня, 12 июня.
Большая концертная программа на Центральной набережной начнется 12 июня в 17:00 и продлится 4 часа — до 21:00. Сначала на сцену выйдет красноярский камерный оркестр и исполнит классику — мелодии композиторов Чайковского и Шостаковича.
После, с 17:30 до 19:50 на сцене будут выступать городские исполнители и коллективы. В 20:00 на сцену выйдет ансамбль народной песни «Красный Яр».
Рядом будут работать тематические площадки. Среди них — выставка автомобилей времен Великой Отечественной войны, различные мастер-классы, русские народные игры и викторины.
В 21:00 на театральной площади начнется яркое светомузыкальное шоу фонтанов. Оно продлится до 22:00.
В западной части Татышев-парка 12 июня запланирован патриотический фестиваль «Служу России». Он пройдет с 11:00 до 15:00. В программе — праздничный концерт, показательные выступления сотрудников силовых ведомств, выступление кинологов и многое другое.
В 15:30 стартует всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!». Для гостей выступят творческие коллективы из шести регионов Сибирского Федерального округа.
На большой поляне в парке в 11 утра также начнется фестиваль «Сибирь мастеровая». Участников ждет выставка-ярмарка от лучших мастеров Сибири по керамике, гончарному искусству, изделиям из бересты, лоскутному шитью.
На проспекте Мира с 19:00−20:00 на Театральной площади перед БКЗ запланирован концерт приглашенной звезды — рэпера L"one. Вход свободный.
Праздничные мероприятия 12 июня можно посетить и в районах города.
Так, 12 июня в Центральном районе запланирована литературная программа в сквере Дзержинского — начало в 14:10.
В Октябрьском районе в 16:00 в сквере Серебряный пройдет «Серебряный вальс», а в 17:00 на площади у КЦ на Высотной начнется концерт «Матушка Земля». На сцене выступят лучшие вокальные и хореографические коллективы — народный вокальный ансамбль «Светочъ», народный хор «Радуга», образцовый ансамбль танца «СмоРодина» и многие другие.
Также на площадке будут работать интерактивные локации и фотозоны, где вы сможете сделать красивые снимки или пройти мастер-класс по плетению браслетов из пряжи — белого, синего и красного цветов.
Напомним, ранее сообщалось, что 12 июня в Красноярск вернется летняя жара.