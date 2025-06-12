Концерт и светомузыкальное шоу фонтанов: как Красноярск отметит День России 12 июня — программа праздника

В Октябрьском районе в 16:00 в сквере Серебряный пройдет «Серебряный вальс», а в 17:00 на площади у КЦ на Высотной начнется концерт «Матушка Земля». На сцене выступят лучшие вокальные и хореографические коллективы — народный вокальный ансамбль «Светочъ», народный хор «Радуга», образцовый ансамбль танца «СмоРодина» и многие другие.