Работающий в парке Челябинска контактный зоопарк оказался нелегальным

«В результате инспекционного визита предприниматель привлечен к административной ответственности по ч.1, ч. 2 ст. 8.53 КоАП РФ за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию и осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии. Управлением оформлено предписание об устранении выявленных нарушений», — говорится в сообщении ведомства.