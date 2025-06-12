Работающий в парке Челябинска контактный зоопарк оказался нелегальным

Контактный зоопарк «Крестьянский дворик» на территории парка имени Гагарина в Челябинске оказался нелегальным. Как сообщает пресс-служба Уральского межругионального управления Россельхознадзора, у учреждения не оказалось лицензии.
«В результате инспекционного визита предприниматель привлечен к административной ответственности по ч.1, ч. 2 ст. 8.53 КоАП РФ за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию и осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии. Управлением оформлено предписание об устранении выявленных нарушений», — говорится в сообщении ведомства.
По информации Россельхознадзора, после проверки бизнесмен обратился для оформления документов.