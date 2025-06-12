Микологи объяснили нашествие гигантских грибов в Петербурге

«За последние 15−20 лет он стал встречаться так же часто, как и другие трутовики. В Красной книге он оказался совершенно зря. Сейчас полно продается лекарственных препаратов с использованием сушеных грибов, в том числе рейши. Они продлевают жизнь. Особенно часто их применяют в спортивной среде. Вот споры и долетели до подходящего места, где гриб и пророс», — объяснил Вишневский.