Микологи объяснили нашествие гигантских грибов в Петербурге

В подвале жилого дома под Петербургом женщина обнаружила гриб, похожий на кордицепс — в Сети его уже прозвали «зомби-грибом». Также отдельный случай зафиксировали и в центре Санкт-Петербурга: местная жительница сообщила о целой колонии съедобных шампиньонов, которые пробили собой даже асфальтовое покрытие.
«Зомби-гриб» в подвале под Петербургом оказался безвредным.
В подвале жилого дома под Санкт-Петербургом местные жители нашли странный гриб, внешне напоминающий кордицепс, так называемый «зомби-гриб» из популярной игры «The Last of Us». Находка быстро вызвала ажиотаж в соцсетях, однако, как пояснил aif.ru миколог, кандидат биологических наук, председатель Русского микологического общества Михаил Вишневский, гриб не представляет никакой угрозы.
По его словам, найденный экземпляр это трутовик лакированный, или рейши, широко известный в народной медицине.
«Конечно, ничего общего с кордицепсом нет. Это обычный гриб рейши, один из видов трутовика лакированного», — отметил эксперт.
Он добавил, что ранее этот вид считался редким и даже был занесен в Красную книгу, но в последние годы встречается все чаще.
«За последние 15−20 лет он стал встречаться так же часто, как и другие трутовики. В Красной книге он оказался совершенно зря. Сейчас полно продается лекарственных препаратов с использованием сушеных грибов, в том числе рейши. Они продлевают жизнь. Особенно часто их применяют в спортивной среде. Вот споры и долетели до подходящего места, где гриб и пророс», — объяснил Вишневский.
Как «зомби-гриб» оказался в подвале дома под Петербургом.
Миколог Михаил Вишневский объяснил aif.ru, что причина появления загадочного гриба в неожиданном месте — это случайное попадание спор в благоприятную для роста среду подвала.
«Многие грибы, даже самые обычные, те же осенние опята, шампиньоны, стебельчатки, могут плодоносить в темноте: в подвалах, колодцах, шахтах. И тогда плодовые тела приобретают искаженную, странную, тонкую, изогнутую форму, непривычную для тех, кто видел их в нормальных условиях», — рассказал Вишневский.
По его словам, именно темнота и влажность в подвале создают условия для формирования необычных форм грибов, что и ввело в заблуждение очевидцев.
«Это не кордицепс, а обычный рейши, он же трутовик лакированный. Видимо, туда попала какая-то спора. Сейчас же в продаже полно препаратов с использованием сушеных грибов, особенно рейши. Попала спора в подходящее место, после чего грибница дала плодовое тело. Поскольку света не было, форма получилась необычная», — уточнил миколог.
В центре Петербурга гигантский шампиньон пророс сквозь тротуар.
В центре Санкт-Петербурга прохожие заметили огромный шампиньон, который пророс прямо сквозь тротуар. Михаил Вишневский в комментарии aif.ru объяснил, что гриб мог пробиться через покрытие благодаря расположенной под ним грибнице.
«Грибы вырастают там, где есть грибницы. Но этой грибнице не повезло разрастись под асфальтом. Куда-то надо выдавать наверх плодовые тела. Соответственно, они выдаются сквозь то, что мешает. В природе это может быть бревно, камень, и гриб легко их поднимает», — рассказал он.
Специалист отметил, что грибы набирают влагу из грибницы, и в процессе роста внутри них может создаваться давление до 400 атмосфер.
«При таких условиях гриб способен разрушить даже бетон или асфальт, особенно если дорожное покрытие было уложено с нарушениями. Шампиньоны, взламывающие асфальт, — это достаточно регулярное явление», — добавил Вишневский.
Можно ли есть грибы, выросшие сквозь асфальт в городе.
Грибы, растущие в городской среде, включая те, что пробиваются сквозь асфальт, в некоторых случаях можно употреблять в пищу, но при соблюдении определенных условий, рассказал aif.ru Михаил Вишневский.
«В мегаполисах, типа Москвы или Питера, один-два раза в год можно позволить себе пособирать городские грибы, даже не в лесопарках, а прямо в черте города», — отметил эксперт.
При этом, по его словам, такие грибы пригодны к употреблению только после правильной термической обработки.
«Их нужно нарезать довольно мелко, отварить, и отвар слить. Примерно 95% всего, чего гриб вобрал из окружающей среды, выходит в дружелюбный отвар. После этого можно есть. А на оставшиеся 5% у нас есть свой биофильтр, который называется печень», — пояснил Вишневский.
Тем не менее, он предупредил, что злоупотреблять такими грибами не стоит.
«Все же городская среда насыщена вредными веществами, и грибы могут их накапливать. Если больше некуда идти за грибами — один раз в год можно. Но точно не чаще», — подчеркнул миколог.
С чем связано «грибное» нашествие в Санкт-Петербурге.
Жители Санкт-Петербурга этим летом все чаще замечают грибы в самых неожиданных местах, в том числе на городских улицах. Как рассказал aif.ru миколог Михаил Вишневский, причина необычного грибного всплеска скрывается в нестабильных погодных условиях.
«В этом году практически на всей европейской части России, по крайней мере в северной и центральной ее полосах, с конца марта до недавнего времени погода очень сильно скакала. То жарко, то холодно, то дожди, то сухо», — отметил эксперт.
По его словам, такие резкие смены температуры и уровня осадков стимулируют рост грибниц и вызывают раннюю и мощную грибную волну. Вишневский добавил, что подобные явления — редкость.
«Поэтому сейчас мы имеем очень мощную первую летнюю волну грибов. В лесах — белые в большом количестве, в городах — шампиньоны через асфальт. Такая погода, как в этом году, бывает нечасто. Нам просто повезло», — заключил он.