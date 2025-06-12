Михаил Ефремов внесен в базу украинского сайта «Миротворец»

Российский актер Михаил Ефремов был добавлен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Согласно опубликованной информации, его обвиняют в «поддержке военных преступлений России» и «соучастии в преступлениях против Украины».
Основанием для внесения в список стала якобы «информационная поддержка действий РФ на Украине». Примечательно, что это произошло в период, когда Ефремов находился в колонии в Белгородской области.
Напомним, что актер Михаил Ефремов, вышедший на свободу по УДО, кардинально изменил образ жизни, обратившись к религии.
Ранее солдат ВСУ объяснил сдачу в плен нежеланием стрелять в соотечественников.