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Михаил Ефремов внесен в базу украинского сайта «Миротворец»

Российский актер Михаил Ефремов был добавлен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Как создавалась новая Россия

Российский актер Михаил Ефремов был добавлен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Согласно опубликованной информации, его обвиняют в «поддержке военных преступлений России» и «соучастии в преступлениях против Украины».

Основанием для внесения в список стала якобы «информационная поддержка действий РФ на Украине». Примечательно, что это произошло в период, когда Ефремов находился в колонии в Белгородской области.

Напомним, что актер Михаил Ефремов, вышедший на свободу по УДО, кардинально изменил образ жизни, обратившись к религии.

Ранее солдат ВСУ объяснил сдачу в плен нежеланием стрелять в соотечественников.