В Тихом океане уже неделю горит судно с 3000 автомобилями, включая электрокары

В Тихом океане, близ Аляски, продолжает дрейфовать сухогруз Morning Midas, загоревшийся почти неделю назад. Об этом сообщает издание Carscoops.
Береговая охрана США заявила о тесном сотрудничестве с судовладельцем для обеспечения безопасности спасательной операции и минимизации ущерба. В настоящее время продолжаются ликвидация очагов возгорания и подготовка к буксировке судна в безопасную акваторию.
На борту сухогруза находится более трех тысяч автомобилей, в том числе 681 гибрид и 70 электрокаров, говорится в сообщении.
В феврале в Азовском море тонул сухогруз «Павел Грабовский», который перевозил три тысячи тонн кукурузы. Корабль плыл из Ростова-на-Дону в турецкий город Самсун. При этом его экипаж не отправлял никаких сигналов бедствия. Единственная просьба, которую получили на суше, — разрешение зайти в порт Азов.
Ранее ЧП произошло в порту Усть-Луга в Ленинградской области — там начал тонуть танкер Koala с 130 тысячами тонн мазута из-за взрывов в машинном отделении. Судно село на мель. МЧС установило боновые ограждения вокруг танкера, утечек нефтепродуктов не зафиксировано.