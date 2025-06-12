В Тихом океане уже неделю горит судно с 3000 автомобилями, включая электрокары

В феврале в Азовском море тонул сухогруз «Павел Грабовский», который перевозил три тысячи тонн кукурузы. Корабль плыл из Ростова-на-Дону в турецкий город Самсун. При этом его экипаж не отправлял никаких сигналов бедствия. Единственная просьба, которую получили на суше, — разрешение зайти в порт Азов.