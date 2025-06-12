Чудо освобождения: монахи объяснили мироточение икон в отбитых у ВСУ храмах

«У нас чудотворная икона Пряжевская, её вывезли раньше. Как только нас в первый раз обстреляли, ПТУР попал в крышу, и владыка и наш настоятель эту икону вывезли в Курск. Слава Богу, что они так сделали. Это вторая святыня Курской земли нашей. Чудес от этой иконы много, она вся увешана подарками, золотом от людей, которые благодарили за помощь», — рассказал он.