Чудо освобождения: монахи объяснили мироточение икон в отбитых у ВСУ храмах

Икона Богоматери замироточила в храме Иоана Предтечи в Курской области, который был осквернен боевиками ВСУ во время оккупации села Махновка. Иеромонах Мелетий объяснил aif.ru значение этого события.
Чудо мироточения в оскверненном храме.
О том, что в оскверненном храме начала мироточить икона, журналистам рассказал фронтовой священник — помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко. Он отметил, что зафиксировано немало случаев мироточения икон.
«Тут уже задумаешься, почему это все происходило. Из глаз Божьей Матери истекает миро, плачет образ», — рассказал он.
Во время оккупации Махновки боевики ВСУ ночевали в храме и осквернили его, устроив отхожее место в алтаре. Они повредили иконы и прострелили иконостас.
Почему икона «плачет»?
По словам иеромонаха Мелетий, насельникв Горнальского монастыря, мироточение иконы в оскверненном ВСУ храме Иоана Предтечи может быть предзнаменованием различных событий.
«То, что икона замироточила, означает, что Господь посещает. А к хорошему это или к плохому, трудно сказать. Мироточат, бывает кровоточат иконы к разным событиям, может быть и большим жертвам, а может и к тому, что все-таки освободили храмы. Тут трудно божий промысел предсказать», — объяснил он.
Ранее иеромонах Мелетий рассказал, что из Горнальского монастыря успели спасти его главную святыню.
«У нас чудотворная икона Пряжевская, её вывезли раньше. Как только нас в первый раз обстреляли, ПТУР попал в крышу, и владыка и наш настоятель эту икону вывезли в Курск. Слава Богу, что они так сделали. Это вторая святыня Курской земли нашей. Чудес от этой иконы много, она вся увешана подарками, золотом от людей, которые благодарили за помощь», — рассказал он.
Эвакуированная из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря Суджанского района икона Божией Матери «Пряжевская» находится на хранении в курском Покровском храме.
Монахи и насельники Горнальского монастыря надеются на возвращение в обитель и верят, что она будет восстановлена. Некоторое время назад Иеромонах Мелетий показал видео, которое заснял дрон над территорией монастыря. Кадры запечатлели, что все постройки сильно повреждены.