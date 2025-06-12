Топ-5 главных новостей в Молдове 12 июня 2025: Как власть сочиняет причины сбоев в аэропорту Кишинева; количество рейсов в Стамбул увеличилось из Молдовы до 26 рейсов в неделю; жара ушла на время — будет

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 12 июня 2025:
1. Сами себя позорят, назначая виновников своих провалов: Почему ПАС в очередной раз выглядели нелепо, солгав про причину сбоев в Кишиневском аэропорту.
2. Для тех, кто рискнет лететь через Кишиневский аэропорт: Количество рейсов в Стамбул увеличится до 26 в неделю.
3. Жара немного откладывается: Жителей Молдовы ждет комфортная погода — до +23 градусов.
4. Не чистить нам себя под портретом команданте Санду: Во время визита президента Румынии в Кишинев все хотели с ним сфотографироваться, но только не с президентом Молдовы.
5. Ответка для Санду: Румынская оппозиция решила вмешаться в выборы и убедить граждан Молдовы проголосовать против ПАС.
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