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Топ-5 главных новостей в Молдове 12 июня 2025: Как власть сочиняет причины сбоев в аэропорту Кишинева; количество рейсов в Стамбул увеличилось из Молдовы до 26 рейсов в неделю; жара ушла на время — будет

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 12 июня 2025.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 12 июня 2025:

1. Сами себя позорят, назначая виновников своих провалов: Почему ПАС в очередной раз выглядели нелепо, солгав про причину сбоев в Кишиневском аэропорту.

2. Для тех, кто рискнет лететь через Кишиневский аэропорт: Количество рейсов в Стамбул увеличится до 26 в неделю.

3. Жара немного откладывается: Жителей Молдовы ждет комфортная погода — до +23 градусов.

4. Не чистить нам себя под портретом команданте Санду: Во время визита президента Румынии в Кишинев все хотели с ним сфотографироваться, но только не с президентом Молдовы.

5. Ответка для Санду: Румынская оппозиция решила вмешаться в выборы и убедить граждан Молдовы проголосовать против ПАС.

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