Не только в ПВЗ: где и чем можно заразиться при примерке одежды

В социальных сетях бурное обсуждение вызвал ролик, в котором девушка рассказала о том, что якобы заразилась лишаем после примерки шорт в пункте выдачи заказов (ПВЗ) популярного маркетплейса. В его пресс-службе сообщили, что товары, выставленные на продажу, имеют индивидуальные упаковки, и, если покупатель отказался от приобретения, вещь упаковывают заново, и между примеркой двух покупателей проходит как минимум несколько дней. Поэтому «выживание» микроорганизмов в таких условиях невозможно. Действительно ли это так или все же при примерке одежды можно чем-то заразиться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-трихолога, дерматолога Татьяны Егоровой.
Эксперт рассказала, что в теории «подхватить» лишай через шорты действительно возможно, если сначала их примерил человек с этим заболеванием, а через час — здоровый. Но если между примерками проходит больше 24 часов, то риски заражения становятся значительно меньше.
— То же самое качается и чесотки. Ей можно заразиться, если у человека, который до этого примерил одежду, заболевание протекает в тяжелой форме и он от него не лечится. Однако маленький процент того, что после его примерки здоровый человек «подхватит» чесотку, существует. Но доказать это трудно, — заверила врач.
Что касается маркетплейсов, то при возврате вещей товары не проходят обработку антисептиком и не проглаживаются. Поэтому в теории споры грибка могут сохраниться на одежде, считает специалист.
— Это может зависеть и от того, из какой ткани были эти шорты. Например, на ворсистой будет сохраняться больше разных микробов, потому что у них пористая волокнистая структура, — уточнила собеседница «ВМ».
По ее словам, риск заражения через одежду, которую примерили другие покупатели, выше там, где между примерками проходит меньше времени, чем в пункте выдачи заказов маркетплейсов — в обычных магазинах и секонд-хендах.
— Точно можно сказать, что через одежду нельзя заразиться сифилисом — трепонема бледная во внешней среде умирает в течение нескольких секунд. А вот заражение лишаем в теории возможно, — заключила Егорова.
Заразиться лишаем можно не только при контакте с одеждой больного человека, но и в водоеме. «Вечерняя Москва» узнала, чем еще опасно купание в загрязненных источниках.