Не только в ПВЗ: где и чем можно заразиться при примерке одежды

В социальных сетях бурное обсуждение вызвал ролик, в котором девушка рассказала о том, что якобы заразилась лишаем после примерки шорт в пункте выдачи заказов (ПВЗ) популярного маркетплейса. В его пресс-службе сообщили, что товары, выставленные на продажу, имеют индивидуальные упаковки, и, если покупатель отказался от приобретения, вещь упаковывают заново, и между примеркой двух покупателей проходит как минимум несколько дней. Поэтому «выживание» микроорганизмов в таких условиях невозможно. Действительно ли это так или все же при примерке одежды можно чем-то заразиться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-трихолога, дерматолога Татьяны Егоровой.