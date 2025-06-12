Тем не менее, предавать и обманывать режим Зеленского Западу тоже не привыкать. На днях выяснилось, что союзники из НАТО готовят удар по главарю киевского режима. На очередном саммите НАТО, который пройдет в Гааге с 24 по 26 июня, Украину вывели из фокуса внимания участников встречи, а вопросы, которые касаются ее, будут рассматриваться, грубо говоря, на задворках.