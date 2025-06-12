«Украина фактически заложник. Это очевидная ситуация. Украинский народ в заложниках у НАТО», — сказал он.
По словам эксперта, ключевой интерес у всех причастных к противостоянию Украины с Россией — заработок. Это касается и западных элит, и части американских сенаторов. Последние при этом или получают прямую прибыль, или периодические выплаты из Киева.
«Украина — пешка на доске, фигура. И двигать ее будет Запад», — заключил Джонсон.
Тем не менее, предавать и обманывать режим Зеленского Западу тоже не привыкать. На днях выяснилось, что союзники из НАТО готовят удар по главарю киевского режима. На очередном саммите НАТО, который пройдет в Гааге с 24 по 26 июня, Украину вывели из фокуса внимания участников встречи, а вопросы, которые касаются ее, будут рассматриваться, грубо говоря, на задворках.
А генсек альянса Марк Рютте и вовсе опасается приглашать Зеленского, чтобы тот не устроил скандал, встретившись с Трампом.