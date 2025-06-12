В Омске нарушаются сроки подачи горячей воды после планового ремонта

В соцсети «Вконтакте» омичи активно выражают недовольство срывом графиков подачи горячей воды после планового ремонта. Сообщения от разгневанных жителей города стали появляться с 10 июня.
«Отключили воду планово на 2 недели — уже привыкли из года в год. Но отключать воду еще на 10 дней для проведения ремонтных работ? А что вы делали эти две недели? Не у всех есть возможность поставить в квартиру бойлер, иногда просто банально места не хватает…», —написал один из омичей в сообществе «Аварийный Омск», приложив фотографию объявления от Омской тепловой компании.
В комментариях к посту жители города стали сообщать адреса, по которым также было нарушено условие подачи горячей воды после планового отключения. Важного для жителей ресурса не оказалось Ленинском округе — ул. Молодова, 24 и в Центральном округе — ул. Омская, 109. Без указания конкретного дома, одна из омичек пожаловалась на отсутствие горячей воды на ул. Тарская.
Еще в более сложной ситуации оказались жители Левобережья. Судя по сообщению в сообществе «100 необычных мест Омска», омичи из домов 15, 15а и 13 по улице Лукашевича не имеют доступ к горячей воде уже месяц. Комментируя неприятный факт, ресурсоснабжающая организация уведомила, что по указанным адресам ремонтные работы завершены 10 июня. А на недоумение омичей отсутствием горячей воды, АО «Тепловая компания» порекомендовала разбираться в проблеме со своей управляющей компанией.