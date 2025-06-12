В Омске нарушаются сроки подачи горячей воды после планового ремонта

«Отключили воду планово на 2 недели — уже привыкли из года в год. Но отключать воду еще на 10 дней для проведения ремонтных работ? А что вы делали эти две недели? Не у всех есть возможность поставить в квартиру бойлер, иногда просто банально места не хватает…», —написал один из омичей в сообществе «Аварийный Омск», приложив фотографию объявления от Омской тепловой компании.