12 июня Иркутск празднует День России. Основные события развернутся в сквере имени Кирова и на площади графа Сперанского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В сквере имени Кирова будет работать ярмарка «Иркутский Арбат», а с 14.00 начнётся заключительный концерт фестиваля-смотра «С песней по жизни».
В 17.00 концерт начнётся на площади Графа Сперанского. В нём будет участвовать Губернаторский симфонический оркестр. А в 19.00 на сцене выступит академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.
Напомним, в центре города с 12.00 до 20.00 будет действовать запрет на продажу алкоголя в радиусе 100 метров от мероприятия. Он не распространяется на заведения общепита. А с 6.00 до 23.00 по площади Графа Сперанского прекращено движение транспорта.