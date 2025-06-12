Иркутск празднует День России

Напомним, в центре города с 12.00 до 20.00 будет действовать запрет на продажу алкоголя в радиусе 100 метров от мероприятия. Он не распространяется на заведения общепита. А с 6.00 до 23.00 по площади Графа Сперанского прекращено движение транспорта.