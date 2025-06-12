Главные часы поздравят красноярцев с Днем России гимном

В честь праздника в центре города четырежды прозвучит гимн России.
Главные городские часы Красноярска поздравят жителей с Днем России сегодня, 12 июня. Об этом сообщили в мэрии.
В честь праздника главные городские часы будут играть гимн России, услышать его можно будет через каждые три часа, начиная 12 часов — в 12.00, 15.00, 18.00, 21.00.
Отметим, что красноярский Биг-Бен — башня с часами является подобием лондонского Биг-Бена. На ней расположено 4 циферблата, где диаметр часов — 6,5 метров, вес конструкции составляет 1,5 тонны.
Напомним, в День России в Красноярске запланирована большая праздничная программа с выступлением известного рэпера и светомузыкальным шоу фонтанов.