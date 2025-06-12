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Главные часы поздравят красноярцев с Днем России гимном

В честь праздника в центре города четырежды прозвучит гимн России.

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В честь праздника в центре города четырежды прозвучит гимн России.

Главные городские часы Красноярска поздравят жителей с Днем России сегодня, 12 июня. Об этом сообщили в мэрии.

В честь праздника главные городские часы будут играть гимн России, услышать его можно будет через каждые три часа, начиная 12 часов — в 12.00, 15.00, 18.00, 21.00.

Отметим, что красноярский Биг-Бен — башня с часами является подобием лондонского Биг-Бена. На ней расположено 4 циферблата, где диаметр часов — 6,5 метров, вес конструкции составляет 1,5 тонны.

Напомним, в День России в Красноярске запланирована большая праздничная программа с выступлением известного рэпера и светомузыкальным шоу фонтанов.