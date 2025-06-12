Врачи назвали вид кофе, повышающий холестерин

Использование бумажных фильтров при приготовлении кофе снижает содержание вредных веществ.
Эспрессо, капучино или кофе по-восточному, приготовленные без использования бумажных фильтров, содержат дитерпены — вещества, способствующие повышению холестерина в печени. Об этом сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова.
«Напиток, приготовленный без бумажной фильтрации, — например, эспрессо, капучино или кофе по-восточному, — содержит дитерпены, в частности кафестол и кавеол. Эти соединения активизируют выработку холестерина в печени», — рассказала Хохлова в беседе с Life. По ее словам, при приготовлении напитка методом, предусматривающим непосредственное соприкосновение воды с молотым кофе, содержание этих веществ оказывается особенно значительным.
Применение бумажных фильтров при заваривании кофе позволяет значительно уменьшить содержание вредных веществ. Хохлова советует использовать бумажные фильтры, ограничиваться двумя-тремя чашками кофе в день, выбирать зерна средней или сильной обжарки, а также периодически заменять кофе на черный или зеленый чай.
Ранее ученые из университета Ново-Место (Словения) установили, что чувство бодрости после употребления кофе связано скорее с внутренними ожиданиями, чем с самим кофеином. В исследовании группы случайным образом получали напитки с кофеином или без него, после чего выполняли задания на внимание. Различий между участниками, употребившими кофе с кофеином и без него, обнаружено не было, передает «Национальная служба новостей».