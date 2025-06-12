Врачи назвали вид кофе, повышающий холестерин

Ранее ученые из университета Ново-Место (Словения) установили, что чувство бодрости после употребления кофе связано скорее с внутренними ожиданиями, чем с самим кофеином. В исследовании группы случайным образом получали напитки с кофеином или без него, после чего выполняли задания на внимание. Различий между участниками, употребившими кофе с кофеином и без него, обнаружено не было, передает «Национальная служба новостей».