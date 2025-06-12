Лидер КНДР назвал Путина «самым близким товарищем», поздравляя с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын в специальной телеграмме поздравил народ РФ и президента страны Владимира Путина с Днем России, назвав российского лидера «самым близким товарищем». Об этом сообщает ЦТАК.
«Самый близкий мой товарищ! От всей души желаю Вам доброго здоровья и братскому российскому народу вечного успеха, благосостояния и процветания», — говорится в поздравительном обращении Ким Чен Ына.
Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид поздравил президента России Владимира Путина с Днем России. Правитель выразил свои наилучшие пожелания президенту Российской Федерации Владимиру Путину и всему российскому народу. Он пожелал им благополучия, здоровья и процветания.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что 12 июня, в День России, глава государства вручит государственные награды и встретится с участниками программы «Время Героев». Иных праздничных мероприятий у Путина в этот день не будет.