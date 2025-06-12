Россия изучит жалобы Узбекистана по поводу мигрантов: в чем суть конфликта

Российская сторона сейчас внимательно изучает поступившую жалобу. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что собранная объективная информация по данному вопросу будет передана узбекской стороне в соответствии с установленными процедурами. Кроме того, Захарова отметила, что между Россией и Узбекистаном поддерживается плотное взаимодействие как на дипломатическом уровне, так и между профильными ведомствами.