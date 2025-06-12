Россия изучит жалобы Узбекистана по поводу мигрантов: в чем суть конфликта

МИД России изучает жалобу Узбекистана по вопросу грубого обращения с гражданами.
Российская сторона тщательно рассмотрит обращение, поступившее от представителей МИД Узбекистана. Основанием для этого стали сведения о проведенных обысках и возможных случаях некорректного обращения с гражданами Узбекистана на территории Российской Федерации. Подробнее о причине конфликта, чем вызваны действия Ташкента и к чему приведет данная ситуация — в материале URA.RU.
Узбекистан направил ноту МИД РФ из-за мигрантов.
Во время проверки правового положения трудовых мигрантов в Москве у задержанных оказались проблемы с документамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
МИД Узбекистана выразил обеспокоенность по поводу роста числа случаев неправомерных проверок и возможного нетерпимого обращения с гражданами страны на территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.
«Мы выразили обеспокоенность по поводу сообщений о случаях неправомерных проверок, проявления неуважения и грубого обращения с гражданами Узбекистана на территории Российской Федерации», — написал Бурханов в своем telegram-канале. В министерстве сообщили, что посольство Узбекистана в Москве направило запрос российским властям с просьбой прояснить возникшую ситуацию. В данный момент представители дипмиссии ожидают получения официального ответа и выражают надежду на беспристрастную юридическую оценку действий сотрудников правоохранительных органов.
Поводом для обращения послужила информация, что 8 июня в столичном районе Сокольники сотрудники Росгвардии провели проверку законности пребывания трудовых мигрантов из стран Центральной Азии. В результате были задержаны шесть человек, которых депортировали с территории РФ за нарушение миграционного режима. Выяснилось, что у людей были проблемы с документами.
Ответ российской стороны.
Российская сторона сейчас внимательно изучает поступившую жалобу. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что собранная объективная информация по данному вопросу будет передана узбекской стороне в соответствии с установленными процедурами. Кроме того, Захарова отметила, что между Россией и Узбекистаном поддерживается плотное взаимодействие как на дипломатическом уровне, так и между профильными ведомствами.
Чем может быть обусловлено такое поведение со стороны Узбекистана.
«Для того чтобы выйти из-под европейских санкций, которыми угрожают Узбекистану за участие в российской экономике, Ташкент должен какие-то уступки сделать европейцам», — сказал Марков. Его слова приводит портал NEWS.ru.
К чему может привести сложившаяся ситуация.
По мнению политолога, текущий дипломатический конфликт не приведет к существенным изменениям в стратегических отношениях между государствами. Марков также отметил, что двусторонние отношения между Москвой и Ташкентом остаются сейчас на высоком уровне. Он подчеркнул, что обе стороны стремятся поддерживать конструктивное сотрудничество, а вопросы, связанные с миграцией, обычно регулируются посредством диалога и компромиссов.