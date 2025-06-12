Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине насильно мобилизовали настоятеля Почаевского монастыря

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) насильно задержали настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архимандрита Пафнутия в Кременце Тернопольской области. Об этом в среду, 11 июня, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Как создавалась новая Россия

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) насильно задержали настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архимандрита Пафнутия в Кременце Тернопольской области. Об этом в среду, 11 июня, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

По информации СПЖ, задержание произошло сразу после окончания судебного заседания, связанного с монастырем. Священника увезли в Тернопольский ТЦК.

Отмечается, что задержание произошло на фоне проводимой на Украине всеобщей мобилизации и давления на УПЦ, передает ТАСС.

Жители Украины зачастую пытаются противостоять военным комиссарам страны. Недовольство вызвано зверствами и беспределом, который устраивают сотрудники ТЦК. Например, Харьков превратился в женский город из-за охоты на мужчин. Представители мужского пола пытаются скрыться от принудительной мобилизации в украинскую армию и от сотрудников ТЦК. А жители Житомира рассказали, что украинцы забирают детей из школ и вузов на фоне планов киевского режима призывать 18-летних.