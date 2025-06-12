Грозы, ливни и град: длинные выходные в Башкирии будут богаты на осадки

В Башкирии наступившие длинные выходные будут богаты на осадки. Это следует из прогноза специалистов Башгидрометцентра.
Сегодня, 12 июня, в некоторых городах и районах пройдут кратковременные дожди, грозы, а местами даже ливни с градом. Будет юго-восточный умеренный ветер, днем местами прогнозируется шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит +14, +19°, на востоке республики — до +9°, днем — +25, +30°.
Завтра, 13 июня, снова осадки: дожди, грозы, ливни и град. Ветер — южной четверти умеренный, днем — снова в некоторых районах шквалистое усиление ветра до сильного. Столбики термометров этой ночью опустятся до +13, +18°, на востоке — до +8°, днем воздух прогреется до +26, +31°.
В субботу, 14 июня, вновь дожди, грозы, ливни и град. Ситуация с ветром — такая же, как и днем ранее. С температурой воздуха — тоже.
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