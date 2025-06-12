Life.ru узнал у врача, как плавать без риска для здоровья в бассейнах и водоёмах

Лето в разгаре, и многие стремятся к воде — в бассейны или на открытые водоёмы. Врач-терапевт консультативно-диагностического отделения НКЦ № 1 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Марина Мелешина рассказала Life.ru о том, как обезопасить себя от болезней и переохлаждения во время купания. Она объяснила, что снижение температуры тела может ослабить иммунитет и сделать организм более восприимчивым к инфекциям.