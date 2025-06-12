Врач назвала эффективное средство от бессонницы в летних поездках

Летом рано светает, а у многих начинается сезон поездок — перелеты, ночные поезда, автобусные туры. Хочется поспать в дороге, но яркий свет мешает уснуть. В таких случаях плотная маска для глаз становится настоящим спасением, а не просто аксессуаром. Об этом KP.RU рассказала врач-невролог, терапевт и автор книги «У меня есть мозг» Иоланта Лялите.
— Плотные темные маски для сна с хорошей анатомической формой, с пространством для глаз и при этом не просвечивающиеся, незаменимы для хорошего сна в дороге, — объяснила эксперт.
Специалист добавила, что особенно важно защищаться от света в регионах с белыми ночами и длинным световым днем. Если летом человек просыпается в три часа утра, мозг не успевает полноценно отдохнуть.
— Не нужно сбрасывать со счетов и большую продолжительность дня. В некоторых регионах белые ночи вообще не дают нормально спать без специальных ухищрений. Сейчас светает в три часа ночи — в этом и кроется причина того, что многие люди не могут нормально выспаться, — подчеркнула невролог.
Если же приснился тревожный сон или проснулись в холодном поту, врач советует немного «перезагрузить» организм. Можно сделать дыхательные упражнения, гимнастику для шеи или лечь на спину и поднять ноги вверх.