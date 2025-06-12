Врач назвала эффективное средство от бессонницы в летних поездках

— Не нужно сбрасывать со счетов и большую продолжительность дня. В некоторых регионах белые ночи вообще не дают нормально спать без специальных ухищрений. Сейчас светает в три часа ночи — в этом и кроется причина того, что многие люди не могут нормально выспаться, — подчеркнула невролог.