Врач назвал способы, которые помогут расслабиться и быстро заснуть в жару

Кроме того, медик посоветовал принимать теплый, но не горячий душ за 1−2 часа до сна, чтобы охладить тело. Для расслабления мышц ног и снятия отеков полезно лечь на спину и поднять ноги на стену на 10 минут — это помогает телу расслабиться. Однако, по словам специалиста, гипертоникам следует применять этот способ с осторожностью.