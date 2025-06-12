Врач назвал способы, которые помогут расслабиться и быстро заснуть в жару

Летом заснуть бывает особенно трудно из-за жары. Врач-невролог, мануальный терапевт и спортивный врач Виктор Косс поделился простыми советами, которые помогут расслабиться и хорошо выспаться даже в жаркую погоду. Об этом эксперт рассказал KP.RU.
— Свет от устройств стимулирует нервную систему, мешая сну. Так что откажитесь от гаджетов за 1,5−2 часа до сна, — предупредил врач.
Кроме того, медик посоветовал принимать теплый, но не горячий душ за 1−2 часа до сна, чтобы охладить тело. Для расслабления мышц ног и снятия отеков полезно лечь на спину и поднять ноги на стену на 10 минут — это помогает телу расслабиться. Однако, по словам специалиста, гипертоникам следует применять этот способ с осторожностью.
Также врач порекомендовал делать самомассаж головы и лица. Следует круговыми движениями растереть область над бровями, виски и затылок по 30−50 секунд. Это снимает усталость и успокаивает перед сном. Помимо этого, важно обеспечить темноту в комнате. В этом помогут плотные шторы «блэк аут».