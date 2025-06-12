Российский триколор подняли на самой высокой точке Якутска

«Мы находимся на самой высокой точке города Якутска. Два года назад здесь заложили первый камень памятника видному политическому и общественному деятелю Якутии, первому наркому коммунального хозяйства ЯАССР Ананию Андрееву», — рассказал агентству директор Якутской ГРЭС-2 Андрей Плахин.