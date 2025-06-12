Российский триколор подняли на самой высокой точке Якутска

ЯКУТСК, 12 июн — РИА Новости. Российский триколор в День России подняли на самой высокой точке Якутска, в церемонии приняли участие молодежные общественные организации республики, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное мероприятие в честь Дня России состоялось на смотровой площадке Якутской ГРЭС-2 на горе Чочур-Мыран.
«Мы находимся на самой высокой точке города Якутска. Два года назад здесь заложили первый камень памятника видному политическому и общественному деятелю Якутии, первому наркому коммунального хозяйства ЯАССР Ананию Андрееву», — рассказал агентству директор Якутской ГРЭС-2 Андрей Плахин.
По словам директора АНО «Центр по работе с волонтерами РС (Я)» Айыллаана Винокурова, в поднятии флага Российской Федерации приняли участие молодежные общественные организации республики, а также представители органов власти и энергетической отрасли.