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Российский триколор подняли на самой высокой точке Якутска

Российский триколор подняли на самой высокой точке Якутска в честь Дня России.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

ЯКУТСК, 12 июн — РИА Новости. Российский триколор в День России подняли на самой высокой точке Якутска, в церемонии приняли участие молодежные общественные организации республики, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественное мероприятие в честь Дня России состоялось на смотровой площадке Якутской ГРЭС-2 на горе Чочур-Мыран.

«Мы находимся на самой высокой точке города Якутска. Два года назад здесь заложили первый камень памятника видному политическому и общественному деятелю Якутии, первому наркому коммунального хозяйства ЯАССР Ананию Андрееву», — рассказал агентству директор Якутской ГРЭС-2 Андрей Плахин.

По словам директора АНО «Центр по работе с волонтерами РС (Я)» Айыллаана Винокурова, в поднятии флага Российской Федерации приняли участие молодежные общественные организации республики, а также представители органов власти и энергетической отрасли.