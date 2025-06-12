Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пермской эспланаде состоится мастер-класс по пицце

Сегодня, 12 июня, в Перми в рамках празднования Дня города пройдет ярмарка продукции местных производителей «59 блюд».

Как создавалась новая Россия

Сегодня, 12 июня, в Перми в рамках празднования Дня города пройдет ярмарка продукции местных производителей «59 блюд». С 12.00 до 19.00 на эспланаде, перед зданием Законодательного собрания, можно будет и купить прикамские продукты и блюда более чем от 40 производителей.

Ведущие кулинары приготовят для посетителей ярмарки «59 блюд» кашу на пермской Царь-сковороде — в год празднования 80-летия Победы пермяков и гостей города угостят солдатско-победной гречневой кашей с тушенкой. Это мероприятие состоится в 14.00.

Кроме того, гостей ярмарки ждет конкурс и мастер-класс по приготовлению пиццы. Его проведет шеф-пиццайоло, эксперт в области приготовления пиццы, неоднократный участник тематических международных чемпионатов Аркадий Грицевский. Конкурс начнется около 16.30.