На пермской эспланаде состоится мастер-класс по пицце

Сегодня, 12 июня, в Перми в рамках празднования Дня города пройдет ярмарка продукции местных производителей «59 блюд». С 12.00 до 19.00 на эспланаде, перед зданием Законодательного собрания, можно будет и купить прикамские продукты и блюда более чем от 40 производителей.