Интернет встал на паузу: Хакеры атаковали крупнейшего провайдера Красноярска

В ночь с 11 на 12 июня крупнейший красноярский провайдер «Орион телеком» столкнулся с мощной DDoS-атакой. Об этом сообщили представители компании в своем Telegram-канале.
«Орион телеком» предоставляет услуги домашнего интернета, мобильной связи и цифрового телевидения. В результате атаки злоумышленники перегрузили серверы компании огромным количеством запросов, что привело к сбоям в работе основных сервисов, включая доступ в интернет.
В компании заявили, что специалисты уже блокируют вредоносный трафик и усиливают защитные системы. Однако полное восстановление работы может занять некоторое время. По предварительным данным, сервисы должны вернуться в штатный режим в течение дня.
Ранее сообщалось, что сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDоS-атаке. Тем не менее, россияне могут спокойно приобрести билеты — кассы на станциях и вокзалах РЖД функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме.