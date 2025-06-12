Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Интернет встал на паузу: Хакеры атаковали крупнейшего провайдера Красноярска

Красноярский провайдер «Орион телеком» подвергся масштабной DDoS-атаке.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В ночь с 11 на 12 июня крупнейший красноярский провайдер «Орион телеком» столкнулся с мощной DDoS-атакой. Об этом сообщили представители компании в своем Telegram-канале.

«Орион телеком» предоставляет услуги домашнего интернета, мобильной связи и цифрового телевидения. В результате атаки злоумышленники перегрузили серверы компании огромным количеством запросов, что привело к сбоям в работе основных сервисов, включая доступ в интернет.

В компании заявили, что специалисты уже блокируют вредоносный трафик и усиливают защитные системы. Однако полное восстановление работы может занять некоторое время. По предварительным данным, сервисы должны вернуться в штатный режим в течение дня.

Ранее сообщалось, что сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDоS-атаке. Тем не менее, россияне могут спокойно приобрести билеты — кассы на станциях и вокзалах РЖД функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме.