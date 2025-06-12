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В Китае бабушка каждый день отжимается 200 раз

ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости. Бабушка 92 лет из Китая каждый день отжимается 200 раз и приседает 100 раз для поддержания здоровья, пишет газета South China Morning Post, журналисты которой пообщались с женщиной.

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Источник: © РИА Новости

В центральной китайской провинции Хунань живет 92-летняя женщина по фамилии Ли, которая обрела популярность после того, как на телевидении вышел сюжет про ее тренировки. Бабушка каждый день выполняет 200 отжиманий и 100 приседаний.

«Когда репортеры приехали к Ли домой, она с радостью выполнила их просьбу, выполнив 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу», — пишет газета.

Отмечается, что женщина также «искусно крутит обруч». По словам Ли, ее здоровье «действительно улучшилось благодаря упражнениям».

«Возможно, мои движения при отжиманиях не соответствуют стандартам, но я настаиваю на том, чтобы делать 200 отжиманий каждый день», — приводит газета слова бабушки.

В Китае является нормой занятие спортом для пожилых людей. На улицах китайских городов бабушки и дедушки занимаются оздоровительной гимнастикой тайцзи, по вечерам участвуют в уличных танцах, а также активно используют общественные тренажеры на спортивных площадках.