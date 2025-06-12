Крупнейший красноярский провайдер подвергся мощной DDoS-атаке

Ранее депутат Брянской областной думы предложил ограничить доступ в интернет гражданам, не имеющих детей, с 23:00 до 02:00 часов. По его словам, можно начать с добровольного эксперимента при поддержке провайдеров и соцслужб. Парламентарий также назвал это небольшой платой за будущее нации.