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Крупнейший красноярский провайдер подвергся мощной DDoS-атаке

В ночь на 12 июня на крупнейшего интернет-провайдера Красноярска — «Орион телеком» — была совершена масштабная DDoS-атака. Об этом сообщили в Telegram-канале оператора.

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Источник: Life.ru

«Сегодня ночью сетевая и серверная инфраструктура компании “Орион телеком” подверглась мощной DDoS-атаке — это одна из форм кибератак, при которой злоумышленники перегружают системы оператора огромным числом запросов, нарушая работу сервисов», — говорится в сообщении.

В результате перегрузки была приостановлена работа ключевых сервисов, включая доступ к интернету. Специалисты «Орион телеком» ведут мониторинг, блокируют вредоносный трафик, корректируют фильтры и усиливают ресурсы защиты. Однако восстановление будет завершено в течение текущего дня.

Ранее депутат Брянской областной думы предложил ограничить доступ в интернет гражданам, не имеющих детей, с 23:00 до 02:00 часов. По его словам, можно начать с добровольного эксперимента при поддержке провайдеров и соцслужб. Парламентарий также назвал это небольшой платой за будущее нации.