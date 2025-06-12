Крупнейший красноярский провайдер подвергся мощной DDoS-атаке

«Сегодня ночью сетевая и серверная инфраструктура компании “Орион телеком” подверглась мощной DDoS-атаке — это одна из форм кибератак, при которой злоумышленники перегружают системы оператора огромным числом запросов, нарушая работу сервисов», — говорится в сообщении.
В результате перегрузки была приостановлена работа ключевых сервисов, включая доступ к интернету. Специалисты «Орион телеком» ведут мониторинг, блокируют вредоносный трафик, корректируют фильтры и усиливают ресурсы защиты. Однако восстановление будет завершено в течение текущего дня.
Ранее депутат Брянской областной думы предложил ограничить доступ в интернет гражданам, не имеющих детей, с 23:00 до 02:00 часов. По его словам, можно начать с добровольного эксперимента при поддержке провайдеров и соцслужб. Парламентарий также назвал это небольшой платой за будущее нации.