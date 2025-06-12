Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец Маска уличил Стармера в получении инструкций для управления страной

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжительное время получает определенные указания из-за рубежа, которые помогают ему управлять страной. Такое мнение в четверг, 12 июня, выразил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

Как создавалась новая Россия

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжительное время получает определенные указания из-за рубежа, которые помогают ему управлять страной. Такое мнение в четверг, 12 июня, выразил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

— Когда возникает какая-то проблема, он отправляется в Давос переговорить с людьми там, а затем возвращается, похоже, получив инструкции, — добавил он.

По мнению Маска, подобные действия Стармера «настораживают». Бизнесмен уверен, что простым людям неприятного, когда они узнают о том, что человек, управляющий страной, — «подпевала» кого-то неизвестного, передает РИА Новости.

Недавно разгневанные англичане в социальных сетях массово начали призывать Кира Стармера уйти в отставку после наезда автомобиля на толпу в Ливерпуле в понедельник, 26 мая.

По данным СМИ, в результате случившегося пострадали 17 человек. Все они — фанаты местного футбольного клуба «Ливерпуль». Местная полиция уточнила, что в момент аварии за рулем автомобиля находился 53-летний британец.