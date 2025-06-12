Красноярский провайдер подвергся масштабной кибератаке 12 июня

Пользователи с раннего утра отмечают сбои в работе Интернета.
В День России у многих красноярцев с перебоями работает интернет. Причина сбоев в том, что провайдет «Орион Телеком» подвергся крупной DDoS-атаке.
«Минувшей ночью сетевая и серверная инфраструктура компании Орион телеком подверглась мощной DDoS-атаке — это одна из форм кибератак, при которой злоумышленники перегружают системы оператора огромным числом запросов, нарушая работу сервисов», — сообщил провайдер.
Устранить возникшие неполадки обещают в течение дня сегодня, 12 июня.
Напомним, 12 июня Красноярск отмечает День России. Ранее мы публиковали программу праздника.