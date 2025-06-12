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Красноярский провайдер подвергся масштабной кибератаке 12 июня

Пользователи с раннего утра отмечают сбои в работе Интернета.

Как создавалась новая Россия

Пользователи с раннего утра отмечают сбои в работе Интернета.

В День России у многих красноярцев с перебоями работает интернет. Причина сбоев в том, что провайдет «Орион Телеком» подвергся крупной DDoS-атаке.

«Минувшей ночью сетевая и серверная инфраструктура компании Орион телеком подверглась мощной DDoS-атаке — это одна из форм кибератак, при которой злоумышленники перегружают системы оператора огромным числом запросов, нарушая работу сервисов», — сообщил провайдер.

Устранить возникшие неполадки обещают в течение дня сегодня, 12 июня.

Напомним, 12 июня Красноярск отмечает День России. Ранее мы публиковали программу праздника.