На Земле началась мощная магнитная буря. Видео

Эксперт отметил, что международные метеорологические центры оценивают вероятность возникновения магнитных бурь на текущий момент в семь процентов. Однако в ближайшие дни ожидается значительный рост этого показателя: прогноз на пятницу составляет 36%, а к субботе вероятность магнитных бурь увеличится до 90%.