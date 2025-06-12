На Земле началась мощная магнитная буря. Видео

В субботу вероятность магнитных бурь составит 90%
На Земле началась мощная магнитная буря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«На Земле началась магнитная буря. Возмущения магнитосферы Земли продлятся всю первую половину дня, после чего начнут ослабевать», — написал Леус в своем telegram-канале. Он уточнил, что слабая магнитная буря класса G1, начавшаяся вскоре после полуночи, была вызвана тем, что Земля оказалась в потоке солнечного ветра.
Эксперт отметил, что международные метеорологические центры оценивают вероятность возникновения магнитных бурь на текущий момент в семь процентов. Однако в ближайшие дни ожидается значительный рост этого показателя: прогноз на пятницу составляет 36%, а к субботе вероятность магнитных бурь увеличится до 90%.
Ранее, 3 июня, завершилась геомагнитная буря уровня G1, начавшаяся в период с полуночи до шести часов утра 1 июня. Продолжительность этого периода составила 66 часов, что делает его самой продолжительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года, передает «360.ru».