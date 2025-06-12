Михаила Ефремова внесли в украинскую базу сайта «Миротворец»

Российский актёр Михаил Ефремов, который после ДТП со смертельным исходом отбывал наказание в колонии, был внесён в базу украинского сайта «Миротворец»*.
Он оказался в списках, когда находился в заключении. Отмечается, что причиной внесения актёра в эту базу стала якобы поддержка специальной военной операции на Украине, в том числе информационная.
Напомним, Михаил Ефремов четыре года отбывал наказание в Алексеевской колонии в Белгородской области. 9 апреля 2025 года он вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения.
* По решению суда запрещен в РФ.