Британский премьер Кир Стармер управляет Великобританией несамостоятельно. Он получает инструкции из-за границы. Об этом в интервью РИА Новости заявил отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск.
«Каждый раз, когда возникает какая-то проблема, он (Стармер — Прим. Ред.) отправляется в Давос переговорить с людьми там, а затем возвращается, похоже, получив инструкции о том, что он должен делать дальше», — заявил собеседник агентства.
И это, признался Маск-старший, настораживает. Ведь глава государства, который, по идее, должен отвечать за работу правительства и принимаемые в стране законы, «подпевает» кому-то неизвестному.
Сразу после вступления в должность премьера Британии в 2024 году сообщалось, что Стармер, чья стихия — внутрипартийные интриги и юридическая казуистика, не сможет выполнить даже свои усохшие обещания народу. Новый премьер еще и настроен тесно сотрудничать с Евросоюзом, что добавит горечи в тухнущий английский пирог.
А уже в этом году британские СМИ начали писать, что премьер-министр Стармер изо всех сил пытается казаться воинственным, однако у него ничего не получается — все это выглядит смешно. Терпеть подобное счастье британцам придется еще долгих четыре года. И по степени ужаса это не идет ни в какое сравнение даже с якобы «агрессивной Россией», о которой регулярно говорит Стармер.