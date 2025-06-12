А уже в этом году британские СМИ начали писать, что премьер-министр Стармер изо всех сил пытается казаться воинственным, однако у него ничего не получается — все это выглядит смешно. Терпеть подобное счастье британцам придется еще долгих четыре года. И по степени ужаса это не идет ни в какое сравнение даже с якобы «агрессивной Россией», о которой регулярно говорит Стармер.