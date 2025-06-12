Жару смыло дождями: когда воздух в Москве вновь прогреется до плюс 30

В Москве стремительно падают температуры. Жару смыло дождями. Какой будет погода на праздничных выходных и когда в столичный регион вернется жара, выясняла «Вечерняя Москва».
Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в четверг, 12 июня, снова местами пройдет небольшой дождь. Днем термометры покажут +17…+19 градусов.
В пятницу, 13 июня, временами дождь. Температура от плюс 15 до плюс 20 градусов.
В субботу, 14 июня, воздух прогреется до плюс 13−18 градусов. И снова будут идти дожди.
Потепление в Москве начнется на следующей неделе. После праздничных выходных температура поднимется до плюс 25 градусов.
Однако, по словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, 30-градусной жары в Москве можно не ждать минимум до 19 июня.
Сейчас стоит подумать о своем здоровье. В жаркую погоду многие стремятся сменить строгий костюм на майку, шорты или сарафан. И возвращаться обратно к джинсам и курткам не хочется. Однако стоит учитывать, что погода непостоянна, и перед выходом из дома — изучать прогнозы. К вечеру могут набежать тучи, принести с собой порывистый ветер и ливневые дожди. Чтобы не промокнуть и уберечь себя от неприятных последствий, лучше носить с собой зонт, легкий пиджак или компактный дождевик.
Вообще, летом на удивление высок риск заболеть, подхватить какой-нибудь вирус. Кондиционер сегодня — обычный предмет быта, без которого не обходится ни современный офис, ни городская квартира. Однако в жаркие дни люди могут слишком увлечься понижением температуры. Помните, что температура в помещении не должна быть ниже, чем на улице, не больше, чем на 5−8 градусов. Ни в коем случае не сидите под кондиционером и не снижайте температуру до минимума.
Пить холодную воду литрами или весь день питаться мороженым — тоже опасно. Не удивляйтесь, если через некоторое время заболит горло, появятся неприятные ощущения в носоглотке, поднимется температура. Врачи говорят, что лучше пить в жаркую погоду теплый зеленый чай без сахара. Он утоляет жажду и содержит много полезных веществ.