Жару смыло дождями: когда воздух в Москве вновь прогреется до плюс 30

Вообще, летом на удивление высок риск заболеть, подхватить какой-нибудь вирус. Кондиционер сегодня — обычный предмет быта, без которого не обходится ни современный офис, ни городская квартира. Однако в жаркие дни люди могут слишком увлечься понижением температуры. Помните, что температура в помещении не должна быть ниже, чем на улице, не больше, чем на 5−8 градусов. Ни в коем случае не сидите под кондиционером и не снижайте температуру до минимума.