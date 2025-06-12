Хакеры атаковали крупнейшего провайдера Сибири

Ранее сообщалось, что с декабря 2024 года киберпреступная организация Librarian Ghouls проводит масштабные атаки на российские компании и образовательные учреждения. Злоумышленники действуют преимущественно в ночное время (с 1:00 до 5:00 по местному времени), распространяя фишинговые электронные письма с вредоносными архивами. В качестве основных целей хакеры выбирают промышленные предприятия и технические вузы. Так. получив удаленный доступ к компьютерным системам, они похищают учетные данные пользователей и ключи от криптовалютных кошельков, а также устанавливают программное обеспечение для скрытого майнинга цифровых валют, передает MK.RU.