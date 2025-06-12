Хакеры атаковали крупнейшего провайдера Сибири

Хакеры атаковали крупнейшего сибирского провайдера, нарушив его работу большим количеством запросов.
В ночь с 11 на 12 июня крупнейший интернет-провайдер Красноярска «Орион телеком», предоставляющий услуги подключения домашнего интернета, мобильной связи и цифрового телевидения, подвергся масштабной хакерской атаке. Об инциденте сообщили представители компании, отметив, что работу всех сервисов восстановят в течение дня.
«Сегодня ночью сетевая и серверная инфраструктура компании “Орион телеком” подверглась мощной DDoS-атаке — это одна из форм кибератак, при которой злоумышленники перегружают системы оператора огромным числом запросов, нарушая работу сервисов», — говорится в telegram-канале компании. Там уточнили, что подобное привело к перебоям в функционировании основных сервисов, включая доступ в интернет.
Представители организации отметили, что сейчас специалисты принимают меры по мониторингу ситуации, блокировке вредоносного трафика и корректировке фильтров безопасности. Также ведется работа по увеличению ресурсов системы для повышения эффективности защиты.
Ранее сообщалось, что с декабря 2024 года киберпреступная организация Librarian Ghouls проводит масштабные атаки на российские компании и образовательные учреждения. Злоумышленники действуют преимущественно в ночное время (с 1:00 до 5:00 по местному времени), распространяя фишинговые электронные письма с вредоносными архивами. В качестве основных целей хакеры выбирают промышленные предприятия и технические вузы. Так. получив удаленный доступ к компьютерным системам, они похищают учетные данные пользователей и ключи от криптовалютных кошельков, а также устанавливают программное обеспечение для скрытого майнинга цифровых валют, передает MK.RU.