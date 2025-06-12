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Реконструкцию моста в Кармаскалинском районе Башкирии завершат в 2025 году

Реконструкцию моста в Кармаскалинском районе Башкирии завершат в 2025 году, информирует правительство республики.

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Источник: Минтранс РБ

Речь идет о путепроводе длиной в 23 погонных метра через ручей около дороги Кармаскалы-Нижний Тюкунь. Сейчас специалисты выполнили выравнивающий слой, а вскоре начнут укладку покрытия, установку перил и ограждений, а также смонтируют водосборные лотки и фильтры.

«Этот мост хоть и небольшой, но выполняет важную роль — обеспечивает жителям Александровки выезд на дороги регионального значения. На время выполнения реконструкции сооружения обустроили временную объездную дорогу. Она проходит вдоль основной дороги», — прокомментировала глава минтранса РБ Любовь Минакова.

Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».