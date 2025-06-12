Очередь из машин выстроилась на ольхонской переправе 12 июня

Наступили праздничные выходные и многие сибиряки рванули на Байкал. Только вот добраться будет не так-то просто — на паром Сахюрта — Ольхон выстроилась огромная очередь. Гости и жители региона негодуют, сколько придется простоять — неизвестно.
Напомним, паром на Ольхон работает восемь месяцев в году, для многих людей это самый простой и быстрый способ добраться до острова. Рейсы выполняют три судна — «Дорожник», «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота». Здесь можно посмотреть полное расписание.
А в это время в Иркутске проходит празднование Дня России. Сибиряков ждет большая концертная программа — концерты, квесты и многое другое. Программу можно посмотреть здесь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 12 июня произошел сбой в работе мобильного оператора, сейчас специалисты пытаются устранить неполадки.