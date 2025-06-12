Очередь из машин выстроилась на ольхонской переправе 12 июня

Напомним, паром на Ольхон работает восемь месяцев в году, для многих людей это самый простой и быстрый способ добраться до острова. Рейсы выполняют три судна — «Дорожник», «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота». Здесь можно посмотреть полное расписание.