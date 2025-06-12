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Очередь из машин выстроилась на ольхонской переправе 12 июня

Сколько придется простоять — неизвестно.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Наступили праздничные выходные и многие сибиряки рванули на Байкал. Только вот добраться будет не так-то просто — на паром Сахюрта — Ольхон выстроилась огромная очередь. Гости и жители региона негодуют, сколько придется простоять — неизвестно.

Напомним, паром на Ольхон работает восемь месяцев в году, для многих людей это самый простой и быстрый способ добраться до острова. Рейсы выполняют три судна — «Дорожник», «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота». Здесь можно посмотреть полное расписание.

А в это время в Иркутске проходит празднование Дня России. Сибиряков ждет большая концертная программа — концерты, квесты и многое другое. Программу можно посмотреть здесь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 12 июня произошел сбой в работе мобильного оператора, сейчас специалисты пытаются устранить неполадки.