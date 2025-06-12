Красный уровень угрозы атаки БПЛА ввели в Липецкой области

На территории Ельца и Елецкого района Липецкой области ввели режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 12 июня, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
— Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого района, — опубликовал сообщение губернатор.
Также Артамонов в публикации призвал местных не покидать свои дома и не подходить близко к окнам.
При нахождении на улице следует найти укрытие в ближайшем здании или паркинге. Там необходимо оставаться до отбоя сигнала тревоги, добавил чиновник.
Глава Брянской области Александр Богомаз 11 июня сообщил о двух раненых мирных жителях в результате атаки дронов-камикадзе украинской армии на село Брахлов Климовского района.
В этот же день ВСУ нанесли удар с помощью беспилотников по поселку Марьино в приграничном Рыльском районе Курской области. В результате атаки пострадали трое детей.
11 июня БПЛА ВСУ также ударил по предприятию в населенном пункте Шебекино Белгородской области.