Disney и Universal обвинили нейросеть Midjourney в незаконном использовании известных персонажей

В 110-страничном иске, направленном в федеральный суд Лос-Анджелеса, утверждается, что Midjourney использовал образы таких известных героев как Дарт Вейдер, Миньоны, принцессы Эльза и Анна из «Холодного сердца», Шрек и Гомер Симпсон без разрешения правообладателей. Юристы студий называют сервис «бездонной ямой плагиата».