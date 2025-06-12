Disney и Universal обвинили нейросеть Midjourney в незаконном использовании известных персонажей

Кинокомпании Disney и Universal подали коллективный иск к разработчику ИИ-генератора изображений Midjourney. Как сообщает The New York Times, студии обвиняют стартап в незаконном использовании защищенных авторским правом персонажей для обучения нейросети.
В 110-страничном иске, направленном в федеральный суд Лос-Анджелеса, утверждается, что Midjourney использовал образы таких известных героев как Дарт Вейдер, Миньоны, принцессы Эльза и Анна из «Холодного сердца», Шрек и Гомер Симпсон без разрешения правообладателей. Юристы студий называют сервис «бездонной ямой плагиата».
Главный юрисконсульт Disney Орасио Гутьеррес заявил, что компания поддерживает развитие ИИ-технологий, но настаивает на защите авторских прав. Его коллега из NBCUniversal Ким Харрис подчеркнула, что иск направлен на защиту интересов художников и инвесторов.
По данным иска, студии ранее направляли Midjourney претензионные письма, но не получили ответа. Этот случай стал первым в истории, когда крупные голливудские компании подали коллективный иск к разработчику ИИ-технологий.
Ранее сообщалось, что медиакорпорация Disney (The Walt Disney Company) пересмотрит политику разнообразия, равенства и инклюзивности для достижения коммерческого успеха.