Мошенники нашли новый способ красть деньги у пенсионеров

Специалист рассказала, что в дежурную часть полиции в Химках обратился пенсионер с заявлением о мошенничестве. Сумма ущерба составила более 450 тысяч рублей. Установлено, что мужчине позвонил якобы представитель администрации. Он сказал, что пенсионерам выплатят праздничные подарки, а для их получения необходимо назвать номер СНИЛС.