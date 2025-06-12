Профсоюз сказал, кому из работников в Беларуси положено молоко за вредность

При этом обратили внимание, что главным техническим инспектором труда Витебской облорганизации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания на одном из предприятий были зафиксированы нарушения. Так, работники, занятые на работах с вредными условиями труда, не получали молоко за вредность.