Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профсоюз сказал, кому из работников в Беларуси положено молоко за вредность

В профсоюзе сказали, кому в Беларуси выдают на работе молоко за вредность.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси работникам выдают молоко за труд на вредном производстве, напомнил профсоюзный ресурс 1prof.by.

При этом обратили внимание, что главным техническим инспектором труда Витебской облорганизации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания на одном из предприятий были зафиксированы нарушения. Так, работники, занятые на работах с вредными условиями труда, не получали молоко за вредность.

Проверка показала, что на предприятии не было разработано перечня «вредных» профессий и категорий работников.

— Занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, имеют право на обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком или равноценными пищевыми продуктами, — напомнили в пресс-службе нормы законодательства.

Кроме того, работники вредных производств должны быть заняты в этих условиях не менее половины рабочего дня или смены.

После представления инспектора на витебском предприятии определили пять профессий, работникам которых стали выдавать молоко за вредность.

Напомним, с 2023 года в Беларуси вместо молока «за вредность» на работе можно будет получить деньги. Мы писали, кого это коснется.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко уточнил порядок увольнения военнослужащих с военной службы.