Профсоюз сказал, кому из работников в Беларуси положено молоко за вредность

В Беларуси работникам выдают молоко за труд на вредном производстве, напомнил профсоюзный ресурс 1prof.by.
При этом обратили внимание, что главным техническим инспектором труда Витебской облорганизации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания на одном из предприятий были зафиксированы нарушения. Так, работники, занятые на работах с вредными условиями труда, не получали молоко за вредность.
Проверка показала, что на предприятии не было разработано перечня «вредных» профессий и категорий работников.
— Занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, имеют право на обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком или равноценными пищевыми продуктами, — напомнили в пресс-службе нормы законодательства.
Кроме того, работники вредных производств должны быть заняты в этих условиях не менее половины рабочего дня или смены.
После представления инспектора на витебском предприятии определили пять профессий, работникам которых стали выдавать молоко за вредность.
Напомним, с 2023 года в Беларуси вместо молока «за вредность» на работе можно будет получить деньги. Мы писали, кого это коснется.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко уточнил порядок увольнения военнослужащих с военной службы.