В Омской области простились с солдатом, погибшем на СВО

Булат родился 16 октября 1997 года в деревне Ленинск. В 2015 году окончил Крестинскую среднюю школу и поступил в Омский институт водного транспорта. После получения высшего образования, заключил контракт министерством обороны РФ, выбрав для себя почетную обязанность защищать родину. В январе 2025 года Булат Имангалиев отправился в зону СВО. Погиб 27 мая 2025 года, выполняя свой воинский долг.