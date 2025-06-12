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В Омской области простились с солдатом, погибшем на СВО

Прощание с ефрейтором Булатом Имангалиевым прошло в Оконешниковском районе.

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Источник: Комсомольская правда

Вчера, 11 июня, в селе Крестики Оконешниковского района простились 28-летним ефрейтором Булатом Имангалиевым, героически погибшим в ходе специальной военной операции.

Булат родился 16 октября 1997 года в деревне Ленинск. В 2015 году окончил Крестинскую среднюю школу и поступил в Омский институт водного транспорта. После получения высшего образования, заключил контракт министерством обороны РФ, выбрав для себя почетную обязанность защищать родину. В январе 2025 года Булат Имангалиев отправился в зону СВО. Погиб 27 мая 2025 года, выполняя свой воинский долг.

«Булат Каиржанович проявил героизм, стойкость и мужество в боях за освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик, верный военной присяге и братьям по оружию. Вечная память и слава нашему Герою!», — сообщается в некрологе на странице администрации Оконешниковского района.

Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего бойца.