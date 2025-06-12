Школы и гимназии Беларуси начинают прием детей в 1-е классы

Прием документов для зачисления в 1-е классы детей, проживающих на территории микрорайона, прикрепленного к учреждению образования, осуществляется с 12 июня по 15 августа. Родители будущих первоклассников подают заявление на имя директора школы, медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и свидетельство о рождении.
Более 2,6 тыс. школ и 90 тыс. первоклассников. Подготовку к новому учебному году обсудили на совещании в правительстве.
В эти же сроки руководителем учреждения образования, либо лицом, исполняющим его обязанности, принимаются заявления на свободные места от родителей детей, не проживающих в прикрепленном микрорайоне. Прием таких детей на свободные места в школы и гимназии пройдет в порядке очередности регистрации заявлений от их законных представителей. Остальные документы, в случае, если будет принято положительное решение о приеме ребенка в школу, нужно подать с 16 августа по 28 августа.
Следует помнить, что дети, проживающие в микрорайоне учреждения образования, имеют преимущественное право при поступлении в 1-й класс.
Кроме того, сегодня стартует прием документов в 10-е классы белорусских школ и гимназий. Продлится он по 17 августа. Родители предоставляют свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность ребенка, медицинскую справку о состоянии здоровья, оригинал свидетельства об общем базовом образовании, документы, подтверждающие право на льготы для поступления в профильный класс (при их наличии).
В новом учебном году в Беларуси будут работать 2627 государственных учреждений общего среднего образования, к учебным занятиям в которых приступят около 1,05 млн учащихся, в том числе 90 тыс. первоклассников.