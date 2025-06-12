Школы и гимназии Беларуси начинают прием детей в 1-е классы

В эти же сроки руководителем учреждения образования, либо лицом, исполняющим его обязанности, принимаются заявления на свободные места от родителей детей, не проживающих в прикрепленном микрорайоне. Прием таких детей на свободные места в школы и гимназии пройдет в порядке очередности регистрации заявлений от их законных представителей. Остальные документы, в случае, если будет принято положительное решение о приеме ребенка в школу, нужно подать с 16 августа по 28 августа.