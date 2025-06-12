Минобороны сообщило об уничтожении более 50 дронов ВСУ над регионами России

Вооружённые силы России обезвредили 52 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над российскими регионами, сообщило Министерство обороны РФ.
«С 21:00 мск 11 июня до 04:10 мск 12 июня дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны — прим. ред.) уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Большую часть дронов военные сбили в Белгородской области — 41. Кроме того, ещё шесть беспилотников удалось нейтрализовать над Брянской областью, три — над Московским регионом и два — над Крымом.
Напомним, ранее появилась информация о том, что 11 июня за три часа российские военные обезвредили 44 украинских БПЛА над территорией Крыма, Белгородской и Брянской областей.