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В Красноярске перенесли сроки отключения горячей воды

Изменения в графике отключений коснутся четырех районовВ Красноярске жители четырех районов могут вздохнуть с облегчением: отключение горячей воды отложено.

Как создавалась новая Россия

Изменения в графике отключений коснутся четырех районов.

В Красноярске жители четырех районов могут вздохнуть с облегчением: отключение горячей воды отложено. Это решение было принято по просьбе городской администрации, и теперь жители Свердловского, Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов смогут наслаждаться горячей ванной на неделю дольше.

Энергетические компании сообщили о переносе гидравлических испытаний на ТЭЦ-2. Ранее запланированные даты с 16 по 25 июня изменились на период с 23 июня по 2 июля. Отключения затронут как жилые дома, так и социальные учреждения в названных районах.

Тем не менее, график профилактического обслуживания сетей Красноярской ТЭЦ-3 остается без изменений. Первый этап отключений пройдет с 14 по 24 июля и затронет Советский район и микрорайон Покровский. Второй этап, который пройдет с 14 по 19 августа, охватит отдельные участки Советского района вдоль улиц Металлургов и Воронова.

Напомним, ранее сообщалось, что жара вернется в Красноярск в День России 12 июня.