В Красноярске перенесли сроки отключения горячей воды

Тем не менее, график профилактического обслуживания сетей Красноярской ТЭЦ-3 остается без изменений. Первый этап отключений пройдет с 14 по 24 июля и затронет Советский район и микрорайон Покровский. Второй этап, который пройдет с 14 по 19 августа, охватит отдельные участки Советского района вдоль улиц Металлургов и Воронова.